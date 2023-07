WEC Monza, Félix da Costa: “Mantemos o foco em 2024” | AutoSport

Foi uma corrida dura para António Félix da Costa no Porsche #38 da Hertz JOTA. Félix da Costa rodou num bom ritmo, acompanhando os carros mais velozes, mas um pequeno problema elétrico, acabaria por deixar AFC parado no traçado de Monza, conseguindo fazer um “reset” ao Porsche 963 da Hertz Team JOTA e voltar à corrida. Com este tempo perdido as aspirações da equipa inglesa ficaram bastante comprometidas. No entanto, Félix da Costa, Yifei Ye e Will Stevens, fizeram uma prova isenta de erros, com um bom ritmo, continuando a evolução do carro, objetivo principal da JOTA neste primeiro ano na classe principal – Hypercar.

Apesar do 9º lugar e de alguma desilusão pelo precalço, AFC considerou uma corrida “isenta de erros por parte da equipa e dos três pilotos, no entanto, com o tempo perdido acabámos por ficar fora da luta dos lugares da frente. Acabou por ser uma corrida de evolução e de recolher boa data e informação, que nos fará certamente continuar a progredir a performance e fiabilidade do nosso carro, que tem muito potencial por explorar. Mantemos o foco para as duas corridas que faltam disputar este ano no WEC, sempre com os olhos em 2024, num projeto que acredito ser vencedor e tem tudo para o ser!”

A próxima prova do Mundial de resistência, tem lugar em Fuji, no Japão, no dia 10 de setembro.