WEC, Monza: Estreia marcada do Peugeot 9X8 com alteração ao BoP para os hipercarros | AutoSport

No dia 10 de julho de 2022, os dois protótipos LMh o Peugeot 9X8 do Team Peugeot TotalEnergies vão estrear-se oficialmente em Monza, na quarta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) de 2022. Na senda do sucesso dos seus anteriores programas, a Peugeot regressa às corridas de resistência, com um veículo híbrido que reflete a sua estratégia de eletrificação. Na preparação para a entrada dos dois novos 9X8, houve várias mudanças na Balance of Performance (BoP) da classe maior do campeonato.

1079 kg de peso mínimo terá o LMh de tração às quatro rodas, de propulsão híbrida, da Peugeot e um limite máximo de energia por ‘stint’ de 909 MJ. O ponto de ativação para o motor elétrico do Peugeot 9X8 de 200 kW foi fixado em 150 km/h em comparação com os 190 km/h inalterados para os dois carro da Toyota. A potência máxima do Peugeot foi fixada em 515 kW (cerca de 690 cv).

O LMh da Glickenhaus recebeu um aumento de potência de 13 kW (17,5 cv) desde a prova das 24 Horas de Le Mans e terá em Monza 533 kW (714,5 cv) disponíveis. A Toyota recebeu um pequeno aumento de potência de 7 kW para Monza, com um total de 513 kW (688 cv). O segundo carro não híbrido da classe, o Alpine, terá mais 11 kW com um total de 428 kW (574 cv) para o desafio do próximo fim de semana. Houve ainda um aumento de 42 MJ na energia por ‘stint’ para o carro francês.

Foi no famoso “Templo da Velocidade” de Monza que tudo começou para o Peugeot 908 em abril de 2007, com uma estreia vitoriosa na categoria LMP1 nos 1.000 km de Monza. Uma década e meia depois, o icónico circuito servirá, também, de palco à estreia competitiva do Peugeot 9X8.

Ao longo dos últimos seis meses, o Team Peugeot TotalEnergies realizou um intenso programa de testes em vários circuitos europeus, em preparação para esta primeira incursão competitiva, depois de sessões realizadas em simulador, em Satory, sede da Peugeot, que permitiram à equipa avaliar e finalizar o mapeamento da gestão energética para Monza. Um último teste no MotorLand Aragón, onde o 9X8 alcançou o seu 15.000º quilómetro de corrida, cumprindo, assim, o objetivo do Team Peugeot TotalEnergies antes de chegar a Monza. Durante o teste a equipa realizou e concluiu uma intensa corrida de resistência de 36 horas, colocando as suas duas equipas (pilotos, engenheiros e mecânicos) em ação e assimilando todos os processos de corrida.

Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Éric Vergne vão juntar-se na condução do carro #93, com a supervisão do engenheiro Gauthier Bouteiller. Já o carro #94 será pilotado por James Rossiter, Gustavo Menezes e Loïc Duval, tendo Brice Gaillardon como engenheiro de corrida.

No espaço de apenas um ano e meio a Peugeot criou, em simultâneo, um carro novo e uma equipa de competição, envolvidos num exigente programa de preparação e de testes, tanto em circuitos de corrida como nas oficinas da equipa.

Horários das 6 Horas de Monza do WEC:

8 de julho (sexta-feira): Treino Livre 1, 14h30

9 de julho (sábado): Treino Livre 2, 08h00; Treino Livre 3, 12h00; Qualificação, 16h30

10 de julho (domingo): Início da Corrida às 11h00.