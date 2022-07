WEC, Monza, António Félix da Costa: “queremos continuar na frente do campeonato” | AutoSport

António Félix da Costa regressa este fim de semana ao Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), para as 6 horas de Monza. O piloto português é o atual líder do campeonato na categoria LMP2, depois da vitória nas 24 horas de Le Mans. O objetivo para a ronda italiana é claro para o piloto: cimentar a liderança do campeonato do mundo.

Monza é um dos circuitos mais míticos e históricos do desporto motorizado. Espera-se um fim de semana de muito calor em Itália, com um pelotão de 38 carros, onde se destacam os quatorze inscritos na categoria LMP2, onde Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Will Stevens, irão uma vez mais lutar pelos melhores lugares, em representação da equipa JOTA no carro “38.

Para Félix da Costa a estratégia passa por “manter a liderança do campeonato. Sabemos que o nível do WEC é muito alto, com equipas muito fortes, mas somos ambiciosos e queremos continuar na frente do campeonato. Neste fim-de-semana o calor será um fator de dificuldade acrescido, mas tanto eu como o Roberto e também o Will estamos preparados e sabemos que o importante é não cometer erros e sermos consistentes durante as 6 horas de corrida.”

O programa do fim de semana teve inicio hoje, com uma sessão de treinos livres. Amanhã tem lugar a qualificação (16h30) e Domingo a corrida, com 6 horas de duração, tem início marcado para as 11 horas.