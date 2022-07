WEC, Monza: Algarve Pro Racing na luta pelo título Pro / AM | AutoSport

Depois de dois triunfos consecutivos na classe Pro / Am, a Algarve Pro Racing está na luta pelo título da sua classe. Em confronto direto com a poderosa AF Corse (na sua estreia nos LMP2 em 2022, já a pensar na chegada da Ferrari aos Hypercar) a APR começou o ano com muitas incertezas, mas o excelente trabalho da estrutura sediada no Algarve, permitiu que ouvíssemos duas vezes A Portuguesa no pódio do WEC este ano, estando agora na liderança da classe, com 116 pontos, contra 114 da AF Corse. Uma luta que promete até ao final da época e que apenas mostra o bom trabalho da equipa, apesar dos contratempos do início da temporada.