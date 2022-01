WEC, Mohammed Ben Sulayem: “campeonato continua a crescer em força” | AutoSport

Mohammed Ben Sulayem, novo Presidente da FIA, congratula-se com o facto da lista de Inscritos do WEC provar que a competição continua em ascensão: “O anúncio da lista de inscritos no Campeonato Mundial de Endurance FIA é sempre um momento de grande expectativa. O campeonato continua a crescer em força e a lista de inscritos de 2022 reflete este facto na perfeição. Os números são ainda melhores do que no ano passado, com equipas de topo e pilotos de classe mundial representados em todas as quatro classes e contribuindo para a qualidade geral da grelha. Entretanto, a categoria Hypercar entra no seu segundo ano, estabelecendo-se bem como a primeira classe do campeonato e proporcionando uma excelente plataforma para os fabricantes. O campeonato tem tempos emocionantes pela frente, tanto nesta época como nos anos vindouros, o que é algo muito encorajador”, disse Mohammed Ben Sulayem, novo Presidente da FIA.