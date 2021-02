WEC, Mikkel Jensen: “Muito feliz por fazer parte desta aventura”

Mikkel Jensen foi uma das apostas mais jovens da Peugeot para o projeto Hypercar. O piloto já teve algum contacto com os colegas de equipa no passado e está determinado em conseguir sem bem sucedido:

“Com o Jean-Eric, quando fomos companheiros de equipa, em que nunca havia pressão e sempre tivemos bons momentos. Ele diz piadas o tempo todo. Foi uma grande experiência a minha primeira vez em Le Mans. Conheci o Paul no centro de treinos, ele estava na DTM e eu na F3 júnior. O treinador militar disse-nos para fazer flexões e abdominais, repetindo-as 2.000 vezes! Levámos 2 horas… Alguns pilotos até ficaram doentes. Já com o Paul, apoiámo-nos sempre. Esta é provavelmente uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida, mas sei que o Paul é um companheiro de equipa motivador.”

“O projeto Hypercar é muito interessante e desafiante. Estão inscritos muitos construtores. A Peugeot tem um grande historial e já venceu em Le Mans. Estou muito feliz por fazer parte desta aventura e mal posso esperar por que tudo comece.“

“Acho que a resistência é o que melhor há no mundo do desporto automóvel. As 24 Horas de Le Mans são “A” corrida. Todos os pilotos querem-na no seu palmarés. Não é segredo que, na Dinamarca, o Tom Kristensen tornou esta prova muito popular. É a única corrida, incluindo a F1, que tem transmissão no canal nacional, nos telejornais.”