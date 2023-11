WEC: Mike Elliott com Mick Schumacher na Alpine? | AutoSport

Franck Montagny, francês, antigo piloto de Fórmula 1, é de opinião que Mick Schumacher pode rumar à Alpine no WEC, Mundial de Endurance e que Mike Elliott, o engenheiro técnico que vai sair da Mercedes, e que muitos julgam dever-se ao falhanço do monolugar da Mercedes – Toto Wolff diz que não tem nada a ver – vai juntar-se à equipa também. Montagny acha que Toto Wolff quer ver Mick Schumacher a correr, e o destino pode ser a Alpine no WEC, disse Montagny ao Canal Plus. “Tenho a sensação de que vai haver um acordo entre as duas equipas. Eu apostaria que Mike Elliot vai para a Alpine, levando Mick Schumacher com ele”, disse o francês.