WEC, Mike Conway: “O carro é um pouco mais ruidoso”

Mike Conway é um dos pilotos do #7, tripulação campeã do mundo e que tentará este ano revalidar o título.

O piloto britânico falou na apresentação do GR010 e admitiu que depois da conquista do título, os pilotos do #7 veem esta época com outros olhos:

“Ganhar o campeonato dá mais motivação para encarar esta época com ainda mais vontade, temos de trabalhar ainda mais forte para defender o título e estou a ansioso por isso. Com a vitória no campeonato o foco muda um pouco. Sabíamos que tínhamos tudo para ganhar mas como equipa este triunfo torna-nos mais fortes. Também temos tido algum azar do nosso lado mas sabemos que se fizermos bem as coisas podemos ter sucesso.

Conway falou também da sua nova máquina, o GR010:

“Quanto ao carro, é sempre um protótipo. Há ajustes a fazer, mas estamos tão habituados a pilotar carros diferentes que nos adaptamos rapidamente. Há coisas de que sentimos falta em relação ao TS050, mas é difícil fazer comparações, pois é uma nova era que será boa para o futuro com outros fabricantes a chegarem.

“Ter apenas um pacote aerodinâmico por ano de alguma forma simplifica as coisas. Por vezes temos de nos habituar ao pacote de alto apoio aerodinâmico e depois temos usar o de baixo apoio para Spa e Le Mans. Um pacote apenas torna as coisas mais fáceis, sabemos exatamente o que o carro faz. Não deverá ser um problema. Já não temos os cortes de combustível, não temos o lift and coast, e as ultrapassagens serão muito mais lineares. Nas curvas rápidas não vamos ter tanto apoio por isso será diferente e com mais peso não podemos atacar tanto. Vai haver pistas em que vamos sofrer um pouco mais e como tal será um desafio.“

Uma das maiores diferenças em relação ao TS050 é que o GR010 terá uma mistura de Brake By Wire (travagem assistida eletronicamente) e travões hidráulicos:

“Em relação aos travões, temos uma combinação de travões hidráulicos e Brake by Wire. No TS050 os travões eram impressionantes. Agora temos outros fatores como menos apoio aerodinâmico, mais peso, por isso parece que é mais difícil fazer parar o carro. Mas é algo que nos habituamos facilmente. Quanto aos travões a sensação é muito semelhante no pedal. O fator mais importante é o peso do carro, lidando com isso é relativamente fácil.“

O motor poderá agradar mais aos fãs pois é um pouco mais ruidoso:

“O carro é um pouco mais ruidoso com o motor maior. O motor é muito bom com muito binário. Os fãs vão gostar. Sem o push to pass vai mudar um pouco a dinâmica do que estávamos habituados e é quase como um regresso a uma forma mais tradicional de pilotar e como tal a forma como vamos gerir o trafego será um pouco mais previsível e as velocidade de aproximação aos carros de outras categorias não serão tão elevadas. Talvez se torne menos espetacular de ver, mas vai facilitar um pouco ao nível de zonas de travagens sem o lift and coast.”