WEC, Miguel Ramos: “Há a visão de voltar a Le Mans em 2024” (áudio) | AutoSport

Miguel Ramos assume uma postura muito cautelosa quando fala do seu futuro na competição. Apostando numa abordagem “ano a ano”, o experiente piloto tem-se mantido a correr, apesar de já dizer há algum tempo que pondera pendurar o capacete. E o projeto que tem este ano em mão é aliciante.

Com a entrada em cena dos GT3 em Le Mans a partir de 2024, abrem-se portas aos pilotos bronze e Miguel Ramos foi contactado pela McLaren para fazer a época 2023 no GTWC (que dá convites diretos para as 24h de Le Mans) na perspetiva de fazer a mítica prova francesa na próxima temporada. Ramos fez também a antevisão da época no GTWC, onde voltará a correr com Henrique Chaves.