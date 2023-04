WEC, Miguel Ramos: “Guilherme Oliveira foi muito inteligente” (áudio) | AutoSport

Miguel Ramos tem experiência para dar e vender. Mas também gosta de passar essa experiência aos mais novos, algo que tem feito com regularidade nos últimos anos. Já não é a primeira vez que Ramos faz equipa com jovens talentos portugueses e no fim de semana passado, conheceu Guilherme Oliveira, jovem promessa nacional que o deixou impressionado.

Ramos elogiou a postura e a abordagem de Oliveira a um fim de semana exigente, em que ambos tiveram de se adaptar muito rapidamente a um carro novo. Mas o jovem Guilherme mostrou mais uma vez talento e uma postura irrepreensível. Mereceu rasgados elogios de Miguel Ramos, que explicou qual a postura que considera a indicada para os jovens pilotos e que faz questão de mostrar a quem faz equipa com ele. Uma lição de um piloto que já não tem nada para provar, que os jovens devem ouvir com atenção:

Foto: José Bispo