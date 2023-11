WEC, Mick Schumacher: “Um novo desafio para mim” | AutoSport

Mick Schumacher está confirmado para a época de 2024 na Alpine. Vencedor na F4, conquistou o título da F3 Europeia em 2018 antes de vencer o campeonato de Fórmula 2 dois anos depois. Promovido à F1, o filho do sete vezes campeão mundial Michael Schumacher correu pela Haas F1 Team em 2021 e 2022 antes de se mudar para a Mercedes como piloto de reserva. Com poucas oportunidades na F1, Schumacher virou-se para as corridas de resistência e encontrou na Alpine a sua casa para a próxima época, neste novo desafio.

Em outubro passado, Mick conduziu um protótipo de resistência pela primeira vez. Trabalhando com a equipa Alpine, o piloto alemão aprendeu os truques desta nova máquina. Após esta primeira incursão promissora, a Alpine e Mick Schumacher decidiram aceitar o desafio em conjunto em 2024, na categoria rainha das corridas de resistência, entre os pilotos mais reputados da disciplina.

“Está a começar um novo capítulo para mim com a Alpine na categoria Hypercar do WEC. O carro é impressionante e mal posso esperar para começar. Cresci com monolugares, por isso conduzir um carro com um cockpit fechado e rodas cobertas é uma ótima oportunidade para aperfeiçoar as minhas capacidades de condução. Senti muito a falta das corridas este ano; é o que adoro fazer desde criança e, por vezes, era difícil ver os outros pilotos a entrar em pista. As corridas de resistência são um novo desafio para mim e tenho a certeza de que vamos partilhar grandes momentos no próximo ano com a Alpine.”