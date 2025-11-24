WEC: Mick Schumacher despede-se da Alpine

Mick Schumacher anunciou oficialmente a sua saída da Alpine Endurance Team, num contexto de especulação crescente sobre uma possível transição para a IndyCar. Depois de duas épocas no Mundial de Endurance (WEC), o piloto alemão procura relançar a carreira, com o objetivo de regressar à Fórmula 1.

A confirmação dos nomes para a próxima temporada por parte da Cadillac tornou improvável a reintegração de Schumacher no campeonato, deixando o piloto de 26 anos sem vias realistas de regresso à Fórmula 1. Após o seu afastamento pela Haas em 2022, Schumacher desempenhou funções de reserva na Mercedes até ao final de 2024, época em que optou por centrar esforços no WEC.

Ao serviço da Alpine, conquistou três pódios e viu a equipa celebrar a primeira vitória, embora não pilotasse o carro vencedor. Recentemente, testou um IndyCar com a Rahal Letterman Lanigan Racing em Indianápolis, fortalecendo os indícios de mudança definitiva para os Estados Unidos já em 2026.

Valtteri Bottas chegou a advertir publicamente que uma mudança para a IndyCar poderia comprometer o futuro de Schumacher junto dos responsáveis da F1, mas a falta de oportunidades terá consolidado a probabilidade dessa opção.

Em comunicado nas suas redes sociais, Mick Schumacher escreveu:

“Estou muito agradecido por estes últimos dois anos com a Alpine Endurance Team. Aprendi muito, dentro e fora de pista, e agradeço a todos os que fizeram parte deste percurso. Desejo-lhes o melhor para o futuro. Fiquem atentos a 2026.”