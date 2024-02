WEC, Mick Schumacher: Alpine “fez surgir de novo o interesse” para voltar à competição | AutoSport

Apresentado pela primeira vez durante a edição do Centenário das 24 Horas de Le Mans, o Alpine A424_β levantou o véu sobre o futuro hipercarro da Alpine que competirá na classe rainha do Campeonato do Mundo de Resistência, o A424. Num dos dois protótipo, estará Mick Schumacher que diz que com este projeto voltou a ter a “chama” para competir.

“Fez surgir de novo o interesse em mim para voltar a correr, por isso estou contente por estar aqui e penso que o sentimento seja mútuo”, disse o piloto alemão, que mesmo antes de iniciar a temporada do WEC com a Alpine é dado com opção para substituir Lewis Hamilton em 2025 na equipa de Fórmula 1 da Mercedes, sendo ele o piloto de reserva.

Para já, Schumacher salienta que a diferença entre a F1 e a resistência é “muito grande”, porque no projeto da Alpine “queremos chegar ao fim de uma corrida 24 horas depois do seu início”. Para o seu ano de estreia no mundial de resistência, Mick Schumacher vai partilhar o A424 #36 com Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. “É bom partilhar o carro com dois pilotos tão experientes e estou ansioso por começar”, disse o piloto alemão.

Como principal desafio na estreia no WEC, Schumacher afirma que “não é segredo que nunca conduzi com carros fechados com uma grelha tão cheia”. Como tal, “o maior desafio será, provavelmente, a gestão do tráfego, mas estou ansioso por ganhar experiência nessa área e alargar os meus horizontes”.

Foto: Julien DELFOSSE / DPPI