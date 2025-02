WEC: Mick Schumacher ainda pensa na F1, mas está cada vez mais confortável na Alpine

Mick Schumacher vai para a sua segunda temporada no WEC, com a Alpine, equipa que não hesitou em acolher o piloto alemão assim que surgiu a oportunidade. Depois de um ano de adaptação a uma nova realidade, Schumacher encara 2025 com mais entusiasmo.

Em conversa com os media, onde esteve também presente o AutoSport, Mick Schumacher admitiu que ainda não esqueceu a F1 e que continua atento a qualquer oportunidade. No entanto, o discurso mudou e já não se sente uma ânsia de regressar ao Grande Circo. Parece que Schumacher se resignou que as portas da F1 se podem ter fechado, mantendo a mente aberta para qualquer oportunidade que surja.

“A F1 está sempre na minha mente, sempre foi o sonho e sempre será o sonho, mas o que é claro para mim o WEC é a prioridade número um e, com toda a equipa , estamos a tentar ser o mais rápidos possível e, por isso, vamos dedicar 100% dos nossos esforços e é aí que estamos”.

Numa espécie de balanço do ano 2024, Mick Schumacher reconheceu que o primeiro ano no WEC foi exigente. A adaptação a um novo carro, um novo campeonato e uma nova equipa foi acontecendo gradualmente e o piloto germânico considera estar agora mais preparado para enfrentar esta nova temporada.

O ano passado foi o meu primeiro contacto com as corridas de resistência e houve muitos momentos em que foi uma novidade em muitos aspetos. Especialmente o carro, que é obviamente muito diferente do que estava habituado. Foi por isso que tive de passar por um grande processo de adaptação. Os carros são um pouco mais pesados. Um pouco menos de apoio aerodinâmico.

Penso que agora, depois de oito corridas, tenho uma boa compreensão do que o carro precisa e do que o carro faz. E, como equipa, acho que ainda estamos em desenvolvimento, à procura da consistência para que o carro tenha sempre o mesmo comportamento. A troca de ideias entre mim e a equipa é também excelente, como tal, creio que estamos no bom caminho.

2024 foi um ano para experimentar coisas novas, agora muitas delas são muito conhecidas para mim e sei o que esperar, digamos, da primeira corrida do ano. Penso que, tendo em conta que a nossa primeira corrida foi no Qatar no ano passado, a nossa última corrida no Bahrain foi muito melhor. Acho que estamos a perceber melhor o que o carro quer e o que precisa.

É também uma questão de afinação e de encontrar compromissos entre os pilotos. Por isso, não é necessariamente o que trabalhamos para o carro 35 que trabalha, funciona para o 36. Por isso, estamos também num processo de nos conhecermos uns aos outros, de vermos o que precisamos e o que preferimos para nós, os nossos estilos de condução e o nosso tipo de preferências.

Como, por exemplo, a posição do condutor, mas especialmente, como também dissemos, o próprio automóvel ainda está a melhorar e a mudar diariamente, diria eu. Por isso, estamos definitivamente muito entusiasmados em começar a época.

Philippe Sinault, chefe da Signatech confidenciou que não foi difícil convencer Schumacher a ficar na equipa e que 2024 foi um ano duro para o jovem alemão:

“Não foi difícil convencê-lo a ficar, porque ele faz parte do projeto desde o início e contribuiu muito no ano passado, pelo que para nós era uma prioridade continuar com ele. Falo apenas do aspeto desportivo e técnico para ser claro.

Não foi fácil para ele no ano passado, como podem imaginar. Não foi mesmo, mesmo nada fácil e ele pôs tudo em cima da mesa para fazer o melhor trabalho possível no ano passado. Por isso, sim, sentimos que ele está realmente mais confiante com o projeto e connosco, porque trabalhamos com ele há mais de 12 meses. Criámos uma relação muito boa e ele está consciente do potencial do campeonato, por isso, quando vemos tantos fatores envolvidos nesta plataforma, é um bom sinal. Acho que ele considera realmente que está no lugar certo agora.