WEC: Michelin lança pneu “mais verde” e duradouro para a categoria Hypercar em 2026

A Michelin revelou a sua nova gama de pneus Pilot Sport Endurance, concebida para a época de 2026 do Campeonato Mundial de Resistência (FIA WEC) e para as 24 Horas de Le Mans. Enquanto fornecedor exclusivo da categoria Hypercar, o fabricante francês desenvolveu este pneu com três objetivos primordiais: performance, longevidade e respeito pelo ambiente.

Inovação e Sustentabilidade: um salto para o futuro

Esta nova geração de pneus representa um avanço significativo no desenvolvimento de pneus para provas de resistência. O Pilot Sport Endurance foi totalmente redesenhado para responder aos desafios atuais do desporto automóvel: ser mais rápido e durar mais tempo, consumindo menos recursos.

Matthieu Bonardel, Diretor da Linha de Negócio de Desporto Motorizado da Michelin, sublinha a importância desta inovação: “Desde a criação da categoria Hypercar, os concorrentes reduziram um segundo nos tempos por volta otimizando a utilização dos pneus. Dado o sucesso técnico e desportivo, é tentador optar pela estabilidade. Mas é precisamente quando tudo corre bem que precisamos de ser ousados e ir mais longe.”

Este desenvolvimento reflete uma estratégia clara de maior respeito pelo ambiente, uma vez que a nova gama conterá 50% de matérias-primas renováveis ou recicladas. Esta iniciativa ambiciosa está alinhada com o esforço do FIA WEC e das 24 Horas de Le Mans para reduzir a sua pegada ecológica sem comprometer a performance. Bonardel acrescenta: “Hoje, mais do que nunca, a nossa capacidade de inovação está orientada para uma questão vital: a durabilidade.” Para atingir este objetivo, a Michelin recorre a um século de know-how, sistemas avançados de simulação e um trabalho aprofundado em materiais e processos de fabrico.

O desporto motorizado como laboratório de inovação

Para a Michelin, o desporto motorizado continua a desempenhar um papel crucial como laboratório de inovação, permitindo a transferência de tecnologias da pista para a estrada. Corridas de resistência, como as 24 Horas de Le Mans, oferecem um terreno de teste ideal para submeter os produtos a condições extremas. Matthieu Bonardel conclui que “uma busca constante por melhoria e um investimento contínuo são necessários para manter toda a indústria em movimento, em benefício da mobilidade sustentável.”

A introdução de pneus com uma percentagem tão elevada de materiais renováveis ou reciclados na categoria de topo do automobilismo de resistência, como a Hypercar, é um sinal claro da direção que a indústria automóvel e o desporto motorizado estão a tomar rumo à sustentabilidade. A capacidade de manter e até melhorar a performance enquanto se reduz o impacto ambiental é um desafio complexo que a tecnologia de pneus de ponta está a conseguir superar, prometendo um futuro mais eficiente e ecológico para as corridas e para os veículos de estrada.