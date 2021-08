WEC: Mercados do endurance e F1 são importantes para a Alpine | AutoSport

A Alpine tem marcado para Le Mans um desfile que traz ao traçado francês os dois pilotos da marca na F1. O duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 e duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso conduzirá um carro de F1 com as cores do A521. Esteban Ocon estará também em pista num A110 GT4, um carro que ganhou a Taça Internacional de GT4 de 2018.

A ideia por trás da vinda dos dois pilotos de F1, é apostar na diversificação e na sobreposição dos fãs de ambas as disciplinas do desporto automóvel, com Laurent Rossi, CEO da Alpine, a explicar que ambas as competições se complementam em termos de mercado para os franceses.

“A ideia é que a base de apoio que segue a Fórmula 1 e a base de apoio que segue a resistência se sobreponham. O nosso objectivo é expandir o conhecimento sobre a Alpine, porque é a nova marca desportiva do grupo Renault, e se quisermos fazer isso, não podemos simplesmente ficar na Fórmula 1. É uma grande audiência, mas não é de forma alguma representativa de todos os consumidores possíveis a quem gostaríamos de fornecer os nossos automóveis no futuro. Nesse sentido, a resistência é um complemento da Fórmula 1″.

O desfile marcado para as 13.10h de sábado, contará ainda com a presença de Pierre Thiriet, que venceu as 24 Horas de Le Mans de 2018 e 2019 em LMP2, e o campeão francês de rali de duas rodas motrizes e vencedor do Rali Monte Carlo 2021 na Taça FIA R-GT, Manu Guigou que vai estar ao volante do Alpine A110 Rali. Cinco carros de produção A110S participarão também, com o CEO da Alpine Laurent Rossi ao volante de um dos carros.

