WEC: McLaren revela nome do Hypercar, MCL-HY e anuncia MCL-HY GTR para Customer Racing

A McLaren confirmou que o seu Hypercar para o Mundial de Resistência de 2027 se chamará MCL-HY e será inscrito pela McLaren Hypercar Team, assinalando o regresso da marca à categoria principal das 24 Horas de Le Mans e do FIA World Endurance Championship. Em paralelo, o construtor britânico anunciou também o MCL-HY GTR, variante de pista destinada a clientes no âmbito do programa exclusivo Project: Endurance.

O anúncio antecede a apresentação oficial dos dois modelos, agendada para 4 de maio, e reforça a estratégia conjunta entre a McLaren Racing e a McLaren Automotive numa altura em que a categoria Hypercar atravessa uma das fases mais competitivas da sua história recente.

MCL-HY será o nome do regresso da McLaren ao topo da resistência

Segundo a McLaren, a designação MCL-HY segue a convenção de nomenclatura já utilizada na Fórmula 1, combinando o prefixo “MCL” com a referência “HY”, de Hypercar. A escolha pretende consolidar uma identidade comum entre os vários programas desportivos da marca e sublinhar o compromisso com a categoria rainha da resistência.

O carro será utilizado no FIA WEC a partir de 2027, incluindo a participação nas 24 Horas de Le Mans, naquela que será a primeira presença da McLaren na luta pela geral em La Sarthe desde a histórica vitória de 1995. A equipa responsável pela operação será a McLaren Hypercar Team.

Variante GTR leva experiência Hypercar aos clientes

Além do programa oficial de competição, a marca revelou o MCL-HY GTR, uma versão de pista criada para um grupo restrito de clientes. O modelo integra o Project: Endurance, iniciativa que promete não apenas a posse de uma variante derivada do carro de competição, mas também acesso privilegiado aos bastidores do regresso da McLaren à resistência.

A McLaren refere que este programa permitirá aos clientes experimentar “a pura adrenalina” de um Hypercar da marca e acompanhar de perto a operação de uma estrutura de topo no endurance. De acordo com a divisão automóvel, o projeto será desenvolvido em estreita colaboração entre a McLaren Racing e a McLaren Automotive.

McLaren fala em novo capítulo de uma linhagem histórica

Henrik Wilhelmsmeyer, diretor comercial da McLaren Automotive, enquadrou o novo nome GTR como herdeiro de uma tradição marcante da marca. “O MCL-HY GTR continua com orgulho uma linhagem iniciada com a vitória absoluta do McLaren F1 GTR em Le Mans, em 1995, e prosseguida pelos McLaren P1 GTR e McLaren Senna GTR”, afirmou.

Também James Barclay, diretor-executivo da McLaren Endurance Racing, descreveu o momento como um marco relevante para a estrutura britânica. “Levar o nome McLaren de volta ao topo da resistência é um marco enorme”, declarou, acrescentando que a marca regressa numa “era dourada” das corridas de resistência e que o nome escolhido demonstra respeito pelo sucesso atual da categoria Hypercar.

Com a revelação total marcada para breve, a McLaren entra agora numa nova fase de comunicação e desenvolvimento, preparando o caminho para um dos regressos mais aguardados do endurance moderno.