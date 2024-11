WEC: McLaren mais próxima de iniciar um projeto Hypercar

O planeamento financeiro está a avançar rapidamente e especula-se que um anúncio formal possa ser feito em Le Mans, que assinala os 30 anos da vitória histórica da McLaren. Se for confirmada, a McLaren juntar-se-á à Aston Martin e à Genesis na classe Hypercar do WEC, com outros fabricantes a considerarem também a possibilidade de participar, sem contar com as marcas já presentes

Segundo a publicação Daily Sportscar, espera-se que o programa se concentre no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) sem equipas cliente ou um programa no IMSA. Embora o parceiro de chassis não esteja confirmado, a Dallara é vista como a principal candidata.

A McLaren está a fazer progressos no sentido de lançar um programa Hypercar, com a recente aprovação interna, em princípio, de um projeto LMDh apoiado pela fábrica, que deverá estrear em 2027.

