WEC: Máximo de dois carros por construtor na nova classe LMGT3 | AutoSport

O Automobile Club de l’Ouest (ACO) confirmou hoje que serão apenas admitidos dois carros de cada construtor na nova classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) a partir da próxima temporada, dando prioridade aos construtores que competem na Hypercar.

O presidente do ACO, Pierre Fillon, admitiu em conferência de imprensa que espera por uma grelha de 12 a 16 carros divididos por 6 a 8 construtores. Os que estão inscritos na classe Hypercar, a principal do campeonato, terão prioridade e no caso dos carros da Ford, por exemplo – que apresentou hoje o seu GT3 – as suas inscrições estão sujeitas ao escrutínio do Comité do WEC.

“É claro que não vamos recusar os fabricantes envolvidos na Hypercar”, disse Fillon, citado pelo Sportscar365.com. “Mas queremos diversidade e também teremos outros construtores”.