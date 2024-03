WEC: Matt Campbell faz história com o Porsche 963 e conquista a pole position no Catar | AutoSport

Na Hyperpole, que ordena a grelha de partida para os 1812 km do Catar, a prova de abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), Matt Campbell, aos comandos do Porsche 963 nº 5, garantiu a pole position, a primeira da Porsche Penske Motorsport. O piloto da Porsche bateu Nyck de Vries, no Toyota GR010 – Hybrid nº7, conquistando o melhor tempo deste duelo, com a marca de 1:39.347s, deixando o neerlandês a 0,164s.

Na sessão Hyperpole, que faz parte do formato de qualificação revisto para a época de 2024 e contou com os dez melhores carros da qualificação inicial, Matt Campbell e Nyck de Vries discutiram entre si a pole position, com trocas de posições. A Porsche comprovou, depois de o ter feito nos treinos, o bom desempenho do 963 em Losail.

Callum Ilott, ao volante do Porsche 963 nº12 da Hertz Team JOTA, conquistou a terceira posição da geral, seguido pelo Ferrari 499P n.º 50 de Antonio Fuoco. Kevin Estre, no segundo Porsche 963 de fábrica, o nº 6, ficou à frente do Peugeot 9X8 nº93, garantindo a quinta posição, enquanto Jean-Èric Vergne terminou em sexto.

Na qualificação anterior à Hyperpole, Alex Lynn bateu o Toyota GR010 – Hybrid n.º 8, deixando-o de fora dos dez primeiros.

Vários carros, incluindo os Porsche da JOTA e os dois Ferrari de fábrica, estão a ser investigados por potencial violação nos procedimentos de reabastecimento.

Tom van Rompuy, da TF Sport, assegurou a primeira pole da nova classe LMGT3 do WEC, aos comandos do Corvette Z06 GT3.R nº81. Van Rompuy alcançou a marca de 1:54.372s e colocou o novo Corvette, apenas na sua segunda corrida desde a estreia em Daytona, na primeira posição entre o pelotão das máquinas GT3.

Tom van Rompuy bateu Alex Malykhin no Porsche 911 GT3 R n.º 92 da Manthey PureRxcing por 0,807 segundos, enquanto Thomas Flohr assegurou a terceira posição no Ferrari 296 GT3 n.º 54 da Vista AF Corse.

A corrida dos 1812 km do Catar realiza-se este sábado, 2 de março, com início marcado para as 8 horas, em Portugal continental.

Resultados completos, AQUI.