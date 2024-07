WEC: Malthe Jakobsen passa a ser piloto oficial Peugeot

Malthe Jakobsen vai juntar-se à equipa oficial da Peugeot no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA no próximo ano, conforme anunciado pelo construtor. O piloto dinamarquês de 20 anos tornou-se piloto júnior da Peugeot no ano passado e é piloto de reserva esta temporada, mas ainda não correu com o carro 9X8 LMH.

Malthe Jakobsen é um promissor piloto de corrida dinamarquês, nascido em 29 de outubro de 2003 em Thisted, Dinamarca. Iniciou a sua carreira em 2018 na Fórmula 4 Dinamarquesa, onde foi campeão em 2019. Em 2020, mudou-se para os protótipos na European Le Mans Series com a equipa RLR MSport. Tornou-se num dos jovens mais promissores, conquistando o título da European Le Mans Series na categoria LMP3 em 2022 pela Cool Racing.

Em 2023, foi selecionado como piloto júnior da equipa Peugeot no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Atualmente, é um dos jovens pilotos de maior destaque no automobilismo de endurance europeu. Jakobsen também compete na classe LMP2 do European Le Mans Series com a Cool Racing, onde venceu a abertura da época em Barcelona.

“Estou muito satisfeito por me juntar ao Team Peugeot TotalEnergies’ como piloto oficial na próxima época do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA,” disse Jakobsen. “Estou muito orgulhoso por ter feito parte desta equipa nos últimos dois anos, primeiro como piloto júnior e depois este ano como piloto de reserva. Obrigado a toda a equipa por me dar esta grande oportunidade.”

“Estamos muito satisfeitos por oferecer a Malthe um lugar na nossa equipa do WEC para a temporada de 2025”, afirmou Jean-Marc Finot, Vice-Presidente Sénior da Stellantis Motorsport. “Como parte da estratégia da Stellantis Motorsport para promover jovens pilotos talentosos, Malthe tem demonstrado um progresso constante e muita maturidade. A sua promoção é o próximo passo lógico na sua carreira e estamos convencidos de que ele será uma mais-valia para a equipa no Peugeot 9X8.”