WEC: Malthe Jakobsen assina pela Peugeot | AutoSport

Quem acompanha com alguma regularidade as provas de resistência do ELMS , já ouviu falar de Malthe Jakobsen. O dinamarquês de 19 tem dado nas vistas nas pistas das provas de resistência, com um talento que não deixa ninguém indiferente. De tal forma que a Peugeot já tratou de assinar com o jovem piloto.

Jakobsen não engana. Vai ser uma das estrelas do endurance em pouco tempo e a velocidade que revela em pista é clara. A Peugeot jogou em antecipação e quis assegurar já o jovem piloto. Vai trabalhar no simulador do construtor francês e participar nas sessões de testes e na preparação das corridas. Jakobsen irá combinar os seus novos compromissos com a Peugeot com o seu programa do European Le Mans Series com a Cool Racing, que o levará a estrear-se nas 24 Horas de Le Mans no próximo mês.

“Estou muito feliz e orgulhoso por poder fazer parte da família Peugeot, que me deu a primeira oportunidade de conduzir um Hypercar no ano passado no Bahrain”, disse Jakobsen. “A Peugeot é um dos principais atores da indústria automóvel, com uma bela história na competição. Espero que possamos construir algo realmente forte juntos e ter uma boa relação no futuro. Espero que consigamos atingir alguns dos nossos objetivos em conjunto no desporto.”