WEC: Magma Genesis completou 3 dias de testes

A Genesis Magma Racing concluiu um ano intenso de desenvolvimento com um teste de três dias do GMR-001 Hypercar no Circuit de Barcelona‑Catalunya, entre 10 e 12 de dezembro. A estrutura utilizou dois carros em pista, num exercício que serviu para validar processos e consolidar a preparação para a estreia no Mundial de Resistência (FIA WEC) de 2026.

Pela primeira vez, a equipa pôde operar o programa GMR-001 numa configuração próxima da definitiva, reunindo engenheiros, mecânicos, pilotos e gestão numa simulação quase completa de fim de semana de corrida. Um dos marcos mais relevantes foi cumprido com o carro n.º 17, que superou os 8.000 km de rodagem, atingindo um objetivo-chave de fiabilidade para a unidade motriz Genesis G8MR 3.2L Turbo V8, concebida e construída pela Hyundai Motorsport.

O teste de Barcelona representou também um passo importante na afinação do alinhamento de pilotos para 2026. Andre Lotterer, Pipo Derani e Mathys Jaubert dividiram o volante do carro n.º 17, enquanto Mathieu Jaminet, Dani Juncadella e a piloto de reserva Jamie Chadwick acumularam quilómetros no segundo Hypercar. Confirmado para a formação do n.º 19, Paul‑Loup Chatin apenas será autorizado a rodar no início do próximo ano.

Primeiros passos na busca de performance

Com ambos os carros em pista ao longo das três jornadas, a equipa pôde concentrar-se na otimização de performance, no desenvolvimento de software e no aperfeiçoamento de procedimentos operacionais em linha com os regulamentos técnicos do FIA WEC. As características do Circuit de Barcelona‑Catalunya ofereceram condições representativas de grande parte do calendário, permitindo maximizar a recolha de dados e o trabalho de coordenação entre todos os departamentos.

Este último teste do ano encerra o primeiro capítulo do programa GMR‑001 Hypercar, com metas de fiabilidade cumpridas, sistemas validados e bases sólidas estabelecidas para a fase seguinte. Com a estrutura técnica consolidada e o plantel de pilotos praticamente definido, a Genesis Magma Racing vira agora o foco para 2026, com o objetivo de transformar este progresso em resultados competitivos no Mundial de Resistência.