WEC, Loic Duval: “Le Mans é o pináculo”

Loic Duval é o mais experiente piloto deste alinhamento, tendo já pilotado um carro da marca francesa no passado: “Desde 2008, quando corri em Le Mans pela primeira vez, tornei-me num grande adepto desta corrida e do endurance. Tive a oportunidade de pilotar um Peugeot em Le Mans em 2010 e 2011. Quando ouvi a notícia do regresso da Peugeot sabia que era algo que gostaria de fazer com este construtor.”

“Le Mans representa tudo para mim. Sempre fui um grande adepto de desportos em equipa. Nos monolugares nunca se sente que podemos partilhar algo com os companheiros de equipa. Já nas provas de resistência preenche-se todas as caixas do que se espera do automobilismo: atmosfera, emoção e espírito de equipa. Le Mans é uma prova incrível, icónica e implacável. O Santo Graal! No automobilismo há algumas provas que todos conhecem: o GP do Mónaco de F1, a Indy 500, mas Le Mans é o pináculo. Talvez porque eu seja francês! O desafio colocado às viaturas e às equipas para alcançarem velocidades tão elevadas, com tanta fiabilidade, é incrível! Conduzir de noite e de dia é qualquer coisa de extraordinário.”