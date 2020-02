WEC: LMP2 pintado de verde e vermelho

Na classe que nos dá corridas como gostamos, temos o gosto de ver dois compatriotas a brilharem.

Filipe Albuquerque e António Félix da Costa vão colecionando presenças no pódio em LMP2 e têm ambos uma vitória este ano. Albuquerque lidera o campeonato, mas Félix da Costa não está longe e esta luta promete ser renhida até ao final. Tivemos os nossos compatriotas em luta acesa a certo ponto da corrida o que nos faz sorrir pois a qualidade dos dois artistas está acima de qualquer dúvida e nota-se a cada manobra.

Para Albuquerque, depois de um serie de azares aquando da introdução do Oreca 07 que veio substituir os pouco competitivos Ligier, esta é uma excelente fase. Duas vitórias, liderança no campeonato e a certeza que está numa equipa de topo, capaz de o ajudar na luta pelo título.

Quanto a Félix da Costa, esta primeira época em LMP2 está a correr muito bem, com cinco presenças no pódio, uma delas no lugar mais alto. Também ele numa equipa experiente e com qualidade, tem tudo para levar esta luta até ao fim.

Ambos estão nos carros favoritos ao título e, por conseguinte, favoritos a vencer Le Mans. Para já o saldo é francamente positivo e o orgulho de termos dois dos melhores pilotos deste campeonato aumenta a cada prova. A bandeira portuguesa vai subir mais vezes ao pódio este ano.

Albuquerque lidera o campeonato mas as distâncias são curtas e Félix da Costa está por perto: