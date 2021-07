WEC/LMP2: Félix da Costa em Monza na liderança do mundial | AutoSport

O Campeonato Mundial de Resistência (FIA WEC) visita este fim-de-semana o Autódromo Nazionale di Monza, em Itália, para as 6 horas de Monza, 3ª prova da temporada 2021. Depois da vitória na corrida de Portimão, António Félix da Costa é o atual líder do campeonato do Mundo na categoria LMP2, e quer manter a onda de bons resultados na luta do título Mundial de Resistência.

Disputadas que estão as duas primeiras provas da temporada 2021 do FIA WEC (Mundial de Resistência), o carro #38 da equipa JOTA é o atual líder da classificação. António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez foram 2º nas 6 horas de Spa Francorchamps e venceram as 8 horas de Portimão, assumindo a liderança do Mundial,

Monza é então o palco desta 3ª prova da época, um circuito que dispensa apresentações, conhecido como o templo da velocidade e um dos traçado mais carismáticos do automobilismo mundial. António Félix da Costa mostra-se otimista para o fim-de-semana que ai vem, ele que já se encontra em Itália: “o campeonato está muito disputado, estamos na frente mas temos adversários muito fortes e próximos de nós. Vimos de uma grande vitória em Portimão, mas temos de manter o foco e não cometer erros este fim-de-semana para procurar alargar a vantagem pontual para os nossos adversários. Monza é uma pista que gosto muito, já obtive aqui grandes vitórias, portanto estou otimista que podemos ser bem sucedidos.”

Recorde-se que o Mundial de Resistência disputa-se em seis provas, até ao momento a categoria LMP2 tem sido a mais disputada, com grandes batalhas em pista. Para este fim-de-semana espera-se novo duelo de titãs, entre o #38 da JOTA (carro de AFC, Gonzalez e Davidson), o #22 da United (de Filipe Albuquerque, Hanson e Scherer) e também o #22 da JOTA (de Vandoorne, Blomqvist e Galael), além de outras possíveis equipas na batalha pela vitória.

O programa do fim-de-semana inicia-se amanhã com as sessões de treinos livres, já Sábado tem lugar a qualificação e Domingo disputam-se as 6 horas de Monza. A prova tem inicio às 11h00 (hora Portuguesa) e poderá ser acompanhada em direto na íntegra no canal Eurosport 2.

Classificação FIA WEC (LMP2) após as primeiras duas provas: