WEC: LMP2 deixam de poder correr em 2024, mas ficam com vagas para Le Mans | AutoSport

Era algo que já se esperava e que agora está confirmado. Esta será a última época dos LMP2 no WEC. Com a entrada de mais marcas nos Hypercars e LMDh em 2024 e com a muita procura dos LMGT3, os LMP2 terão de ceder o seu lugar.

Os protótipos secundários, que durante alguns anos foram o garante da competitividade e do espetáculo no WEC vão agora ficar-se pelo ELMS e ALMS, onde continuarão a ser a categoria principal. No entanto, ficarão reservadas 15 vagas para LMP2 nas 24h de Le Mans.

O presidente da ACO, Pierre Fillon, comentou: “É uma categoria muito importante para nós, mas temos de tomar decisões. É por isso que haverá pelo menos 15 lugares para carros LMP2 em Le Mans.”

O chefe do WEC, Frederic Lequien, acrescentou que a mudança significará mais lugares na grelha em Le Mans para os carros LMP2 que correm no European Le Mans Series.

“É importante dizer que não é que não nos importemos com os LMP2”, disse ele. “Também continuarão a ser a classe de topo das European e Asian Le Mans Series.”

Espera-se que para o ano haja 20 carros na categoria principal, com a entrada da Lamborghini, Alpine, BMW e Isota Fraschini. Com a grelha atual nos 38 carro, falta ainda entender quantos LMGT3 teremos em pista, sabendo desde já que as marcas que já correm em na categoria principal têm prioridade nas vagas para os GT