WEC: LMGT3 sem obrigatoriedade de uso de kit premium | AutoSport

Já foram conhecidos mais pormenores sobre a nova classe GT para 2024. Baseada nos GT3, a nova classe LMGT3 poderá ir para a pista sem os kits premium que muito deram que falar.

Quando foi anunciada a mudança para os GT3, a satisfação foi global, pois isso abriu a porta a um grande número de construtores que têm no seu portfólio este tipo de máquina de competição. Se os números nos Hypercar já eram interessantes, a era dos GT3 no endurance iria trazer ainda mais variedade. Mas o ACO pensou em diferenciar os GT3 “convencionais” e os GT3 que correm em Le Mans com o desenvolvimento de um kit premium, em que a performance não seria significativamente alterada e que permitiria às marcas apresentar linhas diferenciadas e mais alongadas (como é habitual em Le Mans) em relação aos GT3 que competem noutras categorias. Esse kit seria reversível, ou seja, aplicado e removido dos GT3 conforme as necessidades. Mas a ideia teria um custo substancial, apesar de ser limitado a 50 mil euros. Mas além do custo do kit, as marcas teriam de desenvolver o conceito, o que se estimava custar perto de dois milhões de euros. Custos acrescidos que não agradaram aos fabricantes, que viram um capricho desnecessário nesta exigência.

Ficamos a saber ontem que os kit vão ser “permitidos, mas não obrigatórios”. A FIA e a ACO declararam agora que “os fabricantes poderão modificar a carroçaria por razões promocionais e/ou alcançar uma janela de desempenho aerodinâmico adequada às 24 Horas de Le Mans”. Isto é uma mudança importante pois se antes o dito kit não pretendia focar-se em melhorias de performance, agora parece ser vocacionado para esse efeito. Talvez seja uma forma indireta de obrigar os construtores a usarem o dito kit. Basta uma marca desenvolver o kit para que todas sigam o exemplo e assim a vontade do ACO seja cumprida.

Além disso, o ACO declarou que os LMGT3 “serão uma classe de corrida de clientes baseada em regulamentos desportivos do tipo Pro-Am e utilizará pneus estandardizados e produzidos por um único fornecedor”.