WEC: Lista recorde de 39 carros para 2022 | AutoSport

O FIA WEC divulgou a lista recorde de 39 inscritos para a temporada de 2022 da competição, a décima do Mundial de Endurance, que terá a maior grelha de sempre, quando nos aproximamos de nova ‘era dourada’. Há novos concorrentes em três das quatro classes, incluindo a Hypercar, que contribuiu para um plantel de mais três carros que em 2018-2019, e mais oito que em 2021.

A lista de inscritos do Mundial de Endurance 2022 inclui 39 inscritos de 12 países diferentes, mais um número recorde de equipas a competir nas categorias Hypercar e LMP2.

A categoria Hypercar inclui seis inscrições (Toyota, Peugeot, Alpine e Glickenhaus)

A lista mais forte de sempre em LMP2 na história do WEC (15 inscrições)

A Chevrolet junta-se à Ferrari e à Porsche para, passando a haver três fabricantes na LMGTE Pro

A lista inclui duas mulheres, e a concorrente mais jovem de sempre do WEC, com apenas 16 anos de idade

Classe LMGTE Am (13 inscrições)

No que será o 10º ano do WEC, o principal campeonato internacional de automóveis desportivos do mundo continua a crescer. A introdução da categoria Hypercar na temporada passada viu um afluxo de fabricantes comprometerem-se com o WEC, com a Peugeot a juntar-se à Toyota, Alpine e Glickenhaus na grelha em 2022. Audi, Porsche e Ferrari, bem como outros seguir-se-ão num futuro próximo.

Até lá, a lista de inscritos de 2022 parece extremamente promissora, com forte representação dos fabricantes, equipas de classe mundial e uma impressionante lista de pilotos de várias disciplinas do desporto automóvel.

O WEC irá também adoptar um combustível renovável para 2022: Total Energies’ Excellium Racing 100. Isto permitirá uma poupança de emissões de gases com efeito de estufa (GHG) de 65% em comparação com os combustíveis fósseis tradicionais.

A qualidade e diversidade das inscrições em todas as quatro categorias deverá proporcionar grandes corridas nas seis provas que irão visitar a América do Norte, Europa, Médio Oriente e Ásia.

Factos e Números:

Trinta e nove inscrições representando 12 nações: Itália (8), Alemanha (6), Grã-Bretanha (5), EUA (5), França (5), Japão (3), Suíça (2), Polónia (1), Canadá (1), Bélgica (1), Eslováquia (1), RAF (1)

Seis inscrições em Hypercar, 15 em LMP2, cinco em LMGTE Pro e 13 em LMGTE Am

Marcas de prestígio, incluindo a Toyota, Peugeot, Chevrolet, Ferrari, Porsche, Alpine e Glickenhaus

Duas formações femininas representadas: Richard Mille Racing em LMP2 e Iron Dames em LMGTE Am

Hypercar

Os Campeões do Mundo, a Toyota Gazoo Racing trazem para o plantel dois Toyota GR010 Hybrid, com o japonês Ryo Hirakawa em substituição de Kazuki Nakajima no carro nº 8. O resto do alinhamento da equipa mantém-se inalterado

A Peugeot Total Energies coloca a correr dois Hipercarros Híbridos Peugeot 9×8 com o fabricante francês a desafiar a Toyota, uma vez que estão prontos a juntar-se à grelha durante a época na categoria de topo do WEC.

Glickenhaus Racing entra com umGlickenhaus 007 LMH com Olivier Pla na lista para conduzir para a equipa norte-americana

A equipa Alpine ELF regressa à categoria de topo do WEC com o seu LMP1 não Híbrido (Alpine A480 Gibson), usando 2022 como preparação adicional para a sua campanha LMDh em 2024

Audi, Ferrari e Porsche continuarão com os respectivos programas de desenvolvimento do Hypercar durante toda a temporada 2022

LMP2

Maior plantel LMP2 de sempre na história do WEC com um total de 15 inscrições (contra 11 em 2021) de nove nações diferentes (Bélgica, França, Grã-Bretanha, Itália, Polónia, RAF, Eslováquia, Suíça e EUA)

Quatro novas equipas: Equipa Penske, Equipa Prema Orlen, Vector Sport e Ultimate

Nomes bem conhecidos dos desportos motorizados para competir em LMP2, incluindo os antigos pilotos de F1 Robert Kubica, Felipe Nasr, Will Stevens, Esteban Gutierrez e Sebastien Bourdais. Louis Deletraz e Nico Muller, estrela de DTM da F2, também figuram na lista de inscritos, juntamente com vários outros nomes de corridas de endurance de sucesso, como António Félix da Costa, Filipe Albuquerque, Alex Brundle, Oliver Jarvis, Phil Hanson, Mathias Beche e Alex Lynn.

Os campeões LMP2 reinantes, WRT listam Sean Gelael na sua formação de 2022, que transita da JOTA.

As equipas britânicas United Autosports e JOTA entram ambas em campanhas de dois carros. Will Stevens substituirá Anthony Davidson no carro nº 38 do JOTA

O mais jovem concorrente do WEC está na United Autosports: Josh Pierson, de apenas 16 anos

Richard Mille Racing Team regressa com as pilotos representadas. Confirmada até agora a piloto francesa Lilou Wadoux

A equipa Penske do CME estreia-se nos EUA com Dane Cameron, Emmanuel Collard e Felipe Nasr. Equipa que usa LMP2 para se preparar para a sua colaboração com a Porsche no Hypercar

Prema Orlen, uma equipa italiana, também se junta ao WEC com uma forte formação composta por Robert Kubica, Louis Deletraz e Lorenzo Colombo

O #83 da LMGTE Am vencedor da categoria, a AF Corse Ferrari, transita da LMGTE Am para a LMP2 com François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera

LMGTE Pro

Chevrolet junta-se à Ferrari e à Porsche na batalha dos fabricantes da LMGTE Pro

A Ferrari continua a ser o fabricante de GTE de maior sucesso na história do WEC, tendo a marca reivindicado até agora sete títulos

Os Campeões de 2018/2019 do World GT Porsche regressam com o Porsche 911 RSR – 19. A única mudança para 2022 é Michael Christensen que substitui Neel Jani no carro nº 92

Tommy Milner (EUA) e Nick Tandy (Reino Unido) guiam o Chevrolet Corvette C8.R

A primeira inscrição a tempo inteiro da Corvette Racing no WEC apesar de ser um participante habitual em Le Mans

LMGTE Am