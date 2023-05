WEC, Le Mans: Jacques Villeneuve diz não ter sido informado oficialmente da sua substituição | AutoSport

Jacques Villeneuve afirma estar profundamente desiludido com a decisão da Floyd Vanwall Racing Team em substitui-lo por Tristan Vautier aos comandos do hipercarro Vanwall Vandervell 680 Gibson na edição centenário das 24 Horas de Le Mans.

O piloto canadiano dividiu o carro nas primeiras três provas da temporada com Esteban Guerrieri e Tom Dillmann, mas não vai conduzir o hipercarro na próxima corrida do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), tendo sido confirmado na semana passada pela equipa operada pela ByKolles.

Em comunicado, o piloto canadiano afirma que não teve conhecimento oficial desta situação. Pode ler-se na missiva que Villeneuve está “extremamente desiludido por ter tomado conhecimento da minha substituição para as próximas 24 horas de Le Mans através de um anúncio público emitido pela Vanwall Racing Team ByKolles a 25 de maio de 2023. Até à data, não recebi qualquer comunicação oficial da equipa, o que é ainda mais surpreendente, uma vez que ainda tenho contrato para participar na corrida das 24 horas de Le Mans”.

O piloto, que foi pai pouco tempo depois do anúncio da estrutura que representou até agora no WEC, estranha a divulgação da informação por parte da ByKolles nessa mesma altura. “Estranhamente, o momento do comunicado coincidiu com a minha chegada ao hospital para o nascimento iminente da nossa filha, que estava previsto para 26 de maio. A ByKolles estava bem ciente deste acontecimento familiar pessoal, o que me impossibilitou de responder ou abordar este repentino anúncio”, explicou Villeneuve, acrescentando ainda que “como família de pilotos, sempre conseguimos equilibrar com sucesso as nossas vidas pessoais com as nossas carreiras profissionais, com as corridas a ocuparem sempre um lugar de destaque. De facto, a minha preparação para a prova das 24 horas de Le Mans foi meticulosa e bem organizada. Foi dedicado muito tempo e esforço para atingir o máximo de prontidão física e mental para este desafio extraordinário que eu estava realmente ansioso por enfrentar. Após as vitórias na Indy500, Indycar e no Campeonato de F1, as 24 horas de Le Mans têm um significado especial para mim. Por conseguinte, estou profundamente desanimado pelo facto da oportunidade de participar me ter sido injusta e arbitrariamente negada”.

Sem que na altura do anúncio da substituição de Villeneuve a equipa tivesse confirmado que o piloto canadiano não regressaria aos comandos do seu hipercarro até ao final da corrente temporada, é agora o próprio que diz ter tomado a decisão de não voltar à estrutura. “Nestas circunstâncias, tomei a decisão de me abster de participar no resto da época do WEC com a Bykolles. Em vez disso, vou redirecionar o meu foco e energia para a preparação de uma época de corridas de 2024 mais bem sucedida e profissionalmente gratificante”, confirmou Jacques Villeneuve.

A temporada do WEC prossegue a 10 e 11 de junho com as míticas 24 Horas de Le Mans, celebrando os 100 anos desde a sua primeira edição, faltando depois ainda mais 3 rondas: Monza, Fuji e Bahrein.