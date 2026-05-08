WEC: Laurens Vanthoor assina pela McLaren

O piloto belga Laurens Vanthoor, campeão mundial do WEC em 2024 vai juntar-se à equipa McLaren Hypercar para a sua estreia no WEC em 2027. O acordo confirma um programa duplo para o piloto de 34 anos, que continuará ligado à Porsche Penske Motorsport no IMSA, numa cedência autorizada pela marca alemã à McLaren.

Vanthoor será cedido pela Porsche à McLaren para a temporada de 2027 do FIA WEC, a última do belga com a marca alemã. No IMSA, o piloto passa a um papel exclusivo nas provas de endurance (Daytona, Sebring, Watkins Glen, Road America e Petit Le Mans), cedendo o seu lugar de titular a Laurin Heinrich, que assumirá a posição de piloto regular do Porsche 963. A Porsche autorizou igualmente a participação de Vanthoor no programa de desenvolvimento do McLaren MCL-HY ainda durante a época de 2026.

Vanthoor torna-se o segundo piloto confirmado na formação da McLaren United AS, juntando-se ao dinamarquês Mikkel Jensen, que realizou os primeiros quilómetros no MCL-HY esta semana no circuito de Varano. A McLaren confirmou a sua entrada no campeonato de Hypercars do FIA WEC em dezembro de 2024.

Laurens Vanthoor sobre a sua decisão:

“Tive a sorte de estar na posição certa para vencer muitas grandes corridas de automóveis de resistência, mas nunca escondi que, nos últimos anos, tudo o que faço está orientado para uma vitória em Le Mans. Não estou a brincar quando digo que isso me tira o sono. Chegámos tão perto no ano passado e, quando o programa WEC da Porsche Penske Motorsport terminou, tive de considerar qual a equipa na grelha que me poderia dar a melhor hipótese de vencer. Para mim, a escolha foi claramente a McLaren Racing. Estão no topo na Fórmula 1 e na IndyCar, e acredito que o mesmo acontecerá no WEC. Estão tão obcecados com a vitória como eu e, juntos, faremos o que for necessário. Gostaria também de agradecer a todos na Porsche por uma década incrível de corridas. Estou totalmente comprometido em terminar a nossa jornada juntos com mais troféus e estou grato pelo vosso apoio em ajudar-me a perseguir o meu sonho.”

James Barclay, diretor-executivo de Endurance da McLaren:

“Quando começámos a falar, ficou incrivelmente claro o quão empenhado e focado ele está em ser bem-sucedido em Le Mans e no Campeonato do Mundo de Endurance. Esta fome e empenho, aliados à sua experiência em corridas de resistência, tornam-no uma excelente escolha para a nossa nova equipa. Sei também, e vi, quanto significa para ele juntar-se à McLaren após uma carreira fantástica com a Porsche. Devemos agradecer à Porsche por permitir que Laurens faça parte do nosso programa de testes em 2026. Em Laurens, ajudaram a desenvolver um dos maiores pilotos de automóveis de resistência do mundo, e estamos deliciados por ter surgido a oportunidade de o trazer para a McLaren Hypercar Team.”