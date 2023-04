WEC, Laura Wontrop Klauser sobre o BoP: “Confiamos nos responsáveis” | AutoSport

O Cadillac V-LMDh fez a sua estreia oficial fora dos EUA, na sua primeira visita ao Autódromo Internacional do Algarve. O quarto lugar no final das seis horas de Portimão foi um resultado positivo apesar das distâncias entre Hypercars e LMDh serem ainda vincadas. Laura Wontrop Klauser falou com o AutoSport antes da corrida.

A responsável pelo projeto Cadillac Racing elogiou a pista de Portimão e disse que estava encantada por estar em Portugal, sendo muito “divertido vir para a pista pelas estradas secundárias e ver as bonitas paisagens.” Quanto às diferenças entre os Hypercars e LMDh, o discurso foi menos efusivo e mais cauteloso, com Wontrop Klauser a focar-se apenas no trabalho da sua equipa:

“Temos de nos focar em nós próprios, como podemos melhorar o carro, a equipa. Tentaremos aproveitar todas as oportunidades que surgirem durante a corrida, mas a maior aprendizagem será no final da prova com a análise a todos os dados. As diferenças não estão apenas no BoP ou na nossa falta de experiência. Todas as circunstâncias conjugadas criam este atraso. Temos de nos focar apenas no nosso trabalho e os responsáveis do campeonato tratam da parte do BoP. Confiamos no trabalho dos responsáveis.”

As primeiras indicações são positivas para a marca, com a exposição que o WEC está a dar, ajudando a mostrar a Cadillac para mercados menos explorados. O V-LMDh destaca-se pelo seu aspeto, mas acima de tudo pelo “cantar” do seu V8 de 5.5L naturalmente aspirado, que os fãs adoraram:

“Estamos muito contentes com a exposição que temos com o campeonato, teremos agora algumas corridas na Europa para mostrar o nosso carro, indo depois para o Japão e para o Bahrein. Mas a receção que temos tido dos fãs um pouco por todo o mundo tem sido fantástica.”

Quanto às pretensões da equipa, a responsável afirmou que o projeto é a longo prazo e não apenas a pensar na presença na edição centenária das 24h de Le Mans, mantendo a esperança que todos vão trabalhar para encontrar o equilíbrio certo ao nível da competitividade:

“Estamos neste campeonato a longo prazo e queremos ficar. Todos neste paddock estão a trabalhar para que consigamos ter corridas competitivas nas duas plataformas (IMSA e ACO). “

FOTO: José Bispo