WEC: Lamborghini mostra o seu novo LMDh, o SC63 | AutoSport

A Lamborghini já mostrou ao mundo as primeiras imagens do seu novo protótipo, o SC63. O carro poderá ser visto ao vivo no Goodwood Festival of Speed, mas já foram partilhadas algumas imagens do novo bólide, que a partir de 2024, irá competir nas corridas de resistência do mundial FIA e da IMSA. A Iron Lynx será a estrutura responsável por colocar os carros em pista. O carro está equipado com um motor V8, 3,8L Twin Turbo.

“O SC63 é o carro de competição mais avançado alguma vez produzido pela Lamborghini e segue o nosso roteiro Direzione Cor Tauri estabelecido pela marca para a eletrificação da nossa gama de produtos”, disse o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann. “A oportunidade de competir em algumas das maiores corridas de resistência do mundo com um protótipo híbrido enquadra-se na nossa visão para o futuro da mobilidade de alto desempenho, como demonstrado para os carros de estrada com o lançamento do Revuelto. O SC63 LMDh é o passo para os mais altos escalões e para o futuro dos desportos motorizados da nossa Squadra Corse.”

O alinhamento de pilotos conta com nomes como Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat e Romain Grosjean.