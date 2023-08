WEC: Lamborghini completou 1500 km em Imola | AutoSport

A Lamborghini Iron Lynx completou com sucesso o primeiro teste em pista do seu SC63, com o qual irá competir no próximo ano no WEC e no IMSA, num teste de dois dias em Imola.

Os pilotos oficiais de fábrica Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Daniil Kvyat estiveram ao serviço da marca italiana, acumulando um total de 1500 km, e concentraram-se em várias áreas de desenvolvimento do SC63, antes de mais dois testes europeus que terão lugar em Paul Ricard e Spa-Francorchamps durante o resto de agosto.

Os três pilotos trabalharam numa variedade de calibrações ao longo dos dois dias, principalmente no motor, que é o primeiro motor de corrida personalizado desenvolvido internamente pela Lamborghini Squadra Corse. Foi efetuada uma calibração adicional da caixa de velocidades Xtrac que, embora seja de série em todos os carros LMDh, pode ser personalizada de acordo com os requisitos da marca. A equipa também trabalhou nas calibrações do limitador de velocidade e do controlo de tração, bem como na migração dos travões, na aquisição de dados de arrefecimento e num extenso teste aerodinâmico.