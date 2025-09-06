WEC: Kubica e Proton Mustang nas poles para o Lone Star Le Mans no COTA

Robert Kubica, ao volante do Ferrari 499P Hypercar n.º 83 da AF Corse, garantiu a pole position para o Lone Star Le Mans de 2025 no Circuit of the Americas (COTA) esta tarde, numa sessão de qualificação desafiadora e escorregadia, marcada por chuvas ligeiras. A sua volta ‘fulminante’ de 1m57.665s na sessão de Hyperpole assegurou o lugar cimeiro, replicando o sucesso obtido pela equipa e pelo carro nº 83 há doze meses neste mesmo circuito.

A sessão de qualificação anterior, que ditou os dez melhores para a Hyperpole, viu Nicolas Varrone, piloto da Proton Competition Porsche, liderar com um tempo de 1m58.155s, num confronto vibrante em condições de pista húmida, mas em processo de secagem.

Domínio Ford na Categoria LMGT3

Na categoria LMGT3, o Ford Mustang nº 88 da Proton Competition, pilotado por Giammarco Levorato, arrebatou a pole position com um tempo de 2m07.645s. Este feito garantiu uma impressionante dobradinha para a marca da Oval Azul em solo norte-americano, com o carro n.º 77, conduzido por Ben Tuck, e onde milita o piloto português Bernardo Sousa, a ficar a escassos 0.018s do tempo de Levorato. Destaque ainda para o desempenho, cujo carro irá partir da segunda posição na categoria LMGT3 amanhã, prometendo uma corrida emocionante para os fãs nacionais.

A presença do carro n.º 88 na Hyperpole foi, contudo, um desfecho dramático, após o Lexus n.º 87 da Akkodis ASP ter sido excluído. Petru Umbrarescu foi penalizado por ter cruzado a linha de meta por duas vezes durante a sessão de qualificação.

Horário da Corrida

A sexta ronda do Campeonato do Mundo FIA de Endurance (WEC) de 2025, o Lone Star Le Mans, tem partida agendada para as 13h00, hora local, amanhã, domingo. Para os entusiastas em Portugal, a corrida de seis horas no COTA terá início às 19h00 (hora de Portugal continental e Madeira).