WEC. Kevin Magnussen – “Quero ganhar Le Mans”

Ainda com pouca experiência em corridas de resistência, Kevin Magnussen é aposta da Peugeot para o projeto. A ambição do dinamarquês é óbvia e clara:

“Não acho que seja difícil ficar motivado. A Peugeot tem um grande historial em Le Mans. A minha ambição é ter sucesso e vencer. A decisão de integrar a Peugeot não foi difícil de tomar, dado os sucessos alcançados no passado, não só em Le Mans, como também no automobilismo em geral. O meu pai correu de Le Mans durante mais de 20 anos. Acompanhei sempre as corridas e já lá estive várias vezes. Era um dos meus sonhos participar nesta prova um dia e não poderia pensar numa maneira melhor de o fazer do que com a Peugeot. Quero ganhar Le Mans, é o meu objetivo e a minha ambição.”