WEC: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor campeões de pilotos com a Porsche

Após mais de 12.000 quilómetros de pura adrenalina, atravessando continentes e enfrentando as mais extremas condições na Europa, Ásia, Américas e Médio Oriente, a Porsche fez história no FIA WEC 2024. Num campeonato de tirar o fôlego, marcado por oito corridas extenuantes que variaram entre seis e 24 horas, o trio do Porsche #6 — Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor — emergiu como campeão, coroando a sua jornada épica no deserto iluminado do Circuito Internacional do Bahrein, numa corrida que transitou do calor do dia à escuridão desafiante da noite.

A temporada de 2024 da classe Hypercar foi um espetáculo de competitividade, com seis vencedores diferentes em oito provas, evidenciando o impressionante nível de talento e engenhosidade técnica dos seus melhores protagonistas. Mesmo nesse campo de gigantes, a Porsche Penske Motorsport brilhou na sua segunda campanha no topo do WEC, consolidando-se após o lançamento do seu ambicioso programa de Hypercar em 2023.

Chegando ao Bahrein com uma vantagem de 35 pontos sobre os perigosos rivais da Ferrari AF Corse #50 — comandada por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen —, o trio do Porsche sabia que não haveria muita margem para erros, especialmente com 39 pontos ainda em jogo.

Mesmo enfrentando contratempos e penalizações que os deixaram apenas na décima posição na corrida final, a matemática sorriu positivamente para eles. A desistência do Toyota #7, de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, selou o destino do campeonato a favor do Porsche #6, que ergueu o troféu de pilotos sob os holofotes do Bahrein.

Ao longo da temporada hipercompetitiva, Estre, Lotterer e Vanthoor foram uma das duas únicas formações a conquistar duas vitórias. Eles abriram o campeonato com um estrondo, vencendo os 1812 km do Qatar, e retomaram o brilho no lendário circuito de Fuji, nas 6 Horas, roubando o protagonismo de uma Toyota acostumada a dominar em casa.

Para André Lotterer, o Bahrein teve um significado ainda mais especial. Encerrando a sua carreira como piloto de fábrica da Porsche, o alemão saiu de cena com um segundo título no WEC, colocando um ponto final glorioso num capítulo brilhante da sua trajetória. Essa conquista não foi apenas uma vitória; foi a celebração de um legado de um grande piloto de endurance.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino