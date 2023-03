WEC, Kamui Kobayashi: “Tivemos menos sessões de testes do que os outros fabricantes” | AutoSport

A Toyota começa na próxima semana a defesa do seu título em Sebring. A equipa nipónica pretende manter a sua coroa, mas o seu programa de testes foi bem mais modesto que o das restantes marcas, especialmente em Sebring, onde muitas equipas testaram muito.

Kamui Kobayashi admite que as outras equipas partem em vantagem nesse capítulo, mas deixou boas impressões da versão melhorada do GR010 da Toyota:

“Eu diria que o novo carro dá melhor sensações”, disse Kobayashi ao motorsport.com. “Alguns dos problemas que tivemos com a primeira versão do carro, pensamos terem melhorado. Mas é difícil dizer porque estamos a testar em pistas que conhecemos bem, e que são completamente diferentes de Sebring. Além disso, não temos cobertores [de pneus] e isso muda as coisas. É evidente também que tivemos menos sessões de testes do que os outros fabricantes. Os outros fabricantes têm testado muito em Sebring, mais do que o suficiente, penso eu. Alguns pilotos podem conduzir lá com os olhos fechados! No ano passado, não ganhámos na Sebring. Sabemos que é uma pista difícil para nós. Com certeza que temos de melhorar e trabalhar arduamente. Os outros fabricantes têm mais experiência na Sebring no final do dia”.