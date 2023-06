WEC: Kamui Kobayashi fará estreia na NASCAR Cup Series | AutoSport

Kamui Kobayashi fará a sua estreia na NASCAR Cup Series em agosto, no Indianapolis Motor Speedway. O piloto e chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) vai conduzir o Toyota Camry #67 nas ‘200 At The Brickyard’ deste ano, a 13 de agosto, e é apenas o segundo piloto japonês a competir na Cup Series.

“Penso que a NASCAR é um pouco como o basebol. É algo diferente na cultura dos desportos motorizados em comparação com o Japão e a Europa, e é a NASCAR, e como piloto, é um sonho americano”, disse Kobayashi em comunicado. “Tive a sorte de poder correr na IMSA nos últimos dois anos. É uma forma diferente de correr, mas penso que a tecnologia está realmente a um nível elevado. Agradeço muito esta oportunidade da TRD, U.S.A., e claro, da Toyota Motor North America e da Toyota Gazoo Racing.”

Hideo Fukuyama foi o primeiro piloto nipónico a competir na NASCAR Cup Series.

Foto: José Bispo/JBphotopress