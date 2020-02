WEC: Kamui Kobayashi descontente com penalizações

Kamui Kobayashi não ficou nada contente com o handicap aplicado na corrida em Austin e pediu aos responsáveis para repensar o sistema.

A corrida nos LMP1 foi monótona e sem motivos de interesse, apenas com três carros em pista e com penalizações que quase garantiam a vitória da Rebellion. O piloto da Toyota mostrou-se claramente insatisfeito com o que aconteceu no Circuito das Américas:

“Se mantivermos este EoT, ninguém virá a estas corridas. Era suposto ser corridas de alta tecnológica. Ninguém fica empolgado com o EoT. Assim que você vê o nosso carro, todos dizem que parece lento. O que o espectador pensa? Parece realmente estúpido. Eu não me importo se formos lentos, mas precisamos ter uma visão mais ampla e perguntar a nós mesmos por que as pessoas ficam empolgadas com este campeonato. É definitivamente uma ideia estúpida.”

“A Rebellion venceu a corrida, mas eles provavelmente não se sentem muito felizes. Quem ficou feliz no final? Ninguém. Todos foram para casa com o sentimento de frustração. É uma piada. “

“Eu tenho que dizer que o IMSA faz um trabalho muito bom”, disse Kobayashi. “Quando estive lá [em Daytona], gostei. Houve boa competição. Mas o problema [no WEC] é que o conceito de carro é muito diferente.

“Estamos aqui para entreter pessoas. Nesta corrida, se estivermos a assistir na TV, depois de meia hora, tenho certeza de que as pessoas irão desligar. Por que continuamos assim? Estamos aqui para entreter as pessoas e ter uma corrida competitiva, mas fazemos o oposto. ”