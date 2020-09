WEC: Juan Pablo Montoya de regresso a Le Mans

Juan Pablo Montoya está de regresso às 24h de Le Mans. O colombiano vai estar no carro #21 da DragonSpeed, da categoria LMP2, para a mítica corrida de resistência. Juntamente com Montoya, o #21 tem como pilotos Memo Rojas e Timothe Buret.

Montoya correu pela primeira vez em Le Mans no ano de 2018. O antigo piloto da Fórmula 1 esteve no #32 da United Autosports, na categoria LMP2, partilhando carro com Will Owen e Hugo de Sadeleer. A equipa terminou na quinta posição nos LMP2, mas após a desqualificação de dois carros subiu até à terceira posição da categoria.

Montoya já venceu as míticas corridas de Indy500 e o Grande Prémio do Mónaco e para conquistar a ‘tripla coroa’ do desporto motorizado só lhe falta uma vitória nas 24h de Le Mans.