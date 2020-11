WEC: Juan Pablo Montoya a tempo inteiro com a Dragonspeed

A Dragonspeed irá voltar a competir nos LMP2 do campeonado do mundo de resistência e traz um nome de peso. Juan Pablo Montoya irá fazer parte da equipa americana.

A Juan Pablo Montoya, deve juntar-se a Henrik Hedman e Ben Hanley, depois da primeira aventura nas 24h de Le Mans.

O foco da equipa agora está nos sportscars, mais uma vez, com a cessação do projeto na IndyCar. Além de disputar todas as seis jornadas do WEC, incluindo Le Mans, a equipa tentará a terceira vitória consecutiva à classe nas 24h de Daytona.

Juan Montoya disse: “Estou muito animado por entrar na DragonSpeed ​​e fazer a temporada completa do WEC. Tive uma experiência incrível com eles este ano em Le Mans e estou ansioso para correr novamente em locais clássicos com um grande grupo de pessoas. ”

O diretor da equipa 10Star DragonSpeed, Elton Julian, disse: “Estou muito satisfeito em fazer este anúncio com bastante antecedência para a próxima temporada. A nossa fantástica equipa manteve-se unida durante um ano incrivelmente desafiador e está mais ansiosa do que nunca por trabalhar com o Henrik e os seus co-pilotos. Ter Henrik e Ben juntos novamente e adicionar o Juan à equação dá uma tremenda confiança no nosso potencial não apenas para lutar pelos títulos da nossa classe, mas também ser destaque à geral. ”