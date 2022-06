WEC: JOTA vai competir em 2023 com o novo LMDh da Porsche | AutoSport

A atual equipa de António Félix da Costa no campeonato do mundo de resistência (WEC), a JOTA irá competir na classe rainha do mundial na próxima temporada depois de confirmar um acordo para correr com o novo carro Porsche 963 numa parceira com a Hertz. A Hertz vai patrocinar o carro alemão no WEC a partir da época de 2023 até 2025.

O Singer Group e a JOTA, equipa que venceu as recentes 24 Horas de Le Mans na classe LMP2 com o carro do piloto português, chegaram a acordo para formar a equipa. A JOTA supervisionará toda a preparação do veículo e do dia de corridas e gerirá a equipa, tripulação e pilotos, enquanto a Singer servirá como patrocinador.

“Estamos entusiasmados em patrocinar uma nova equipa de corridas da Hertz e em parceria com a JOTA e a Singer para se juntar a uma das mais emocionantes e prestigiadas séries de corridas do mundo”, disse o CEO da Hertz, Stephen Scherr. “A Hertz pretende transformar o futuro da mobilidade através da inovação tecnológica e de uma experiência digital de primeira para os clientes, e estamos ansiosos por levar a nossa marca a milhões de fãs das corridas de automóveis no WEC do próximo ano”.

“Correr com a Hertz e a Singer é um marco importante para a JOTA”, disse David Clark, co-proprietário da JOTA. “Nos últimos anos, temos tido um sucesso duramente conquistado a nível global, particularmente em Le Mans. Com esta nova equipa, estaremos numa posição muito forte para manter a nossa dinâmica quando as corridas de ‘sportscars’ entrarem verdadeiramente num período dourado em 2023”.

Mais detalhes sobre a nova equipa, incluindo o nome dos pilotos, serão anunciados em breve.