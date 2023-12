WEC: JOTA Sport anuncia Callum Ilott, Norman Nato e Phil Hanson para o seu programa | AutoSport

A Hertz Team JOTA anunciou mais três nomes para o seu programa de 2024 no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), com um esforço com dois Porsche 963 na classe Hypercar. Callum Ilott, Norman Nato e Phil Hanson são os pilotos que se juntam aos confirmados anteriormente Will Stevens e Oliver Rasmussen.

Ilott, que deixa a Indycar e junta-se ao pelotão do WEC na classe rainha do mundial, passando a ter os comandos do Porsche 963 nº 12. Este é o único dos dois protótipos alemães da equipa britânica com a tripulação totalmente confirmada. Ao lado de Callum Ilott estarão o agora anunciado Norman Nato, que deverá faltar à ronda de Spa-Francorchamps do WEC devido à incompatibilidade de agenda com o seu programa no Campeonato do Mundo de Fórmula E com a Andretti Autosport, e Will Stevens.

O antigo companheiro de equipa de Filipe Albuquerque na United Autosports, no Oreca LMP2 nº22 que competiu no WEC e no ELMS, deixa a classe anterior, que perdeu espaço no campeonato do mundo, para competir na Hypercar aos comandos do antigo carro de António Félix da Costa, o Porsche 963 nº38, tendo até confirmado Oliver Rasmussen na tripulação. Falta ainda atribuir um lugar neste carro. Curiosamente, Hanson será piloto da JDC-Miller no Porsche desta equipa na classe GTP no campeonato da IMSA, mas apenas nas provas de maior duração, a Endurance Cup.