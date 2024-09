WEC: JOTA não deverá fazer o teste de pós-temporada

É pouco provável que a Jota participe no teste pós-temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no Bahrein, a 3 de novembro, uma vez que a equipa se concentra no seu próximo programa de fábrica com a Cadillac.

A corrida das 8 Horas do Bahrein marcará a última aparição do Porsche 963 da Jota, que tem estado a correr sob o patrocínio da Hertz, à medida que a equipa se prepara para se tornar a equipa oficial de fábrica da Cadillac para a temporada de 2025 do WEC.

A Jota está também em conversações com a Cadillac para testar em privado o Cadillac LMDh antes do final do ano, embora subsistam obstáculos logísticos. A equipa tem competido com o Porsche 963 desde 2023, tendo alcançado uma importante vitória em Spa e conquistado o campeonato para as equipas privadas de hipercarros.

O diretor da equipa, Dieter Gass, mencionou a possibilidade de intercâmbio de pessoal, incluindo engenheiros americanos que se juntem à Jota. No entanto, devido a restrições de pessoal, poderá ser mais fácil para os engenheiros da IMSA visitarem o WEC do que vice-versa. A Wayne Taylor Racing With Andretti vai juntar-se à Cadillac em 2025, substituindo a Ganassi como equipa de fábrica, enquanto a AXR vai continuar a correr com um único carro.