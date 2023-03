WEC: JOTA de António Félix da Costa inscreveu Porsche 963 para Spa-Francorchamps | AutoSport

Foi publicada a lista de inscritos para as 6 Horas de Spa, a terceira prova do calendário de 2023 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), com algumas novidades na classe rainha Hypercar. Depois de competir em LMP2 em Sebring na ronda inaugural e vir a Portimão (6 Horas de Portimão no Autódromo Internacional do Algarve) entre os dias 14 e 16 de abril, a JOTA está inscrita com um dos novos LMDh da Porsche, o 963, na corrida belga que antecede o Centenário das 24 Horas de Le Mans, tendo aos comandos o piloto luso António Félix da Costa, William Stevens e Yifei Ye.

Na lista de inscritos para a corrida de Spa-Francorchamps, a Cadillac apresenta ainda um reforço para a classe Hypercar, passando a contar com um segundo Cadillac V-Series.R, entregue a Sébastien Bourdais e Renger Van der Zande. A equipa com norte-americana utilizará o Hypercar #3 como preparação para 24 Horas de Le Mans no mês seguinte. Para as equipas, Spa-Francorchamps serve como ensaio geral final para Le Mans, um último teste em condições de corrida.

A Toyota Gazoo Racing triunfou em Sebring, com o outro carro em segundo lugar, com a Ferrari AF Corse a conquistar o terceiro degrau do pódio. Embora a Toyota tenha colocado a fasquia alta com a velocidade e fiabilidade do seu Toyota GR010 Hybrid Hypercar, há muita competição na categoria rainha do WEC, como a Ferrari provou ao iniciar Sebring a partir da pole position. A Glickenhaus Racing estará também em Spa com o seu Hypercar, mas apenas confirmou a presença dos pilotos Romain Dumas e Olivier Pla, faltando anunciar o terceiro piloto.

A altamente competitiva, a classe LMP2 terá 11 carros Oreca 07 Gibson a enfrentarem-se frente a frente no icónico circuito. Todos os olhares estarão colocados na WRT, sediada na Bélgica, enquanto procuram assegurar a sua segunda vitória consecutiva no seu circuito de casa. No entanto, enfrentarão uma dura competição da United Autosports (Filipe Albuquerque e Tom Blomqvist regressam à equipa para Spa), Alpine Elf Team e Prema Racing – todos eles irão colocar em campo dois carros, bem como inscrições de um carro da Vector Sport, JOTA e Inter Europol Competition.

Catorze carros compõem a categoria LMGTE Am em Spa.