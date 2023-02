WEC: JOTA apresenta as cores do seu novo carro amanhã | AutoSport

Depois de termos a confirmação da JOTA na lista de inscritos para as 24h de Le Mans, amanhã vamos ver as cores da nova máquina da equipa de António Félix da Costa. A JOTA irá receber da Porsche o novo 963, que será fornecido a equipas privadas.

A JOTA tem navegado a onda do sucesso no WEC, na categoria LMP2, onde se tem imposto como uma das estruturas mais fortes. A prova está no título conquistado no ano passado pelo carro #38 com António Félix da Costa, Roberto González e Will Stevens. A equipa vai subir para a categoria principal competindo por vitórias à geral, com o alinhamento de pilotos já confirmado, com Félix da Costa e Stevens a receberem Yifei Ye (o talento chinês que tem mostrado grande potencial no endurance). A equipa espera receber o novo carro o quanto antes, mas não é garantido que possa receber o novo chassis antes de Spa. As hipóteses de vermos correr Félix da Costa em Portimão são remotas. O processo de fabricação dos novos carros sofre com as interrupções e dificuldades nas cadeias de fornecimento que afetam toda a indústria mundial. Mas a JOTA é uma das primeiras estruturas privadas a apostarem nos LMDh, a par da Proton Racing (que não estará em Le Mans) e a JDC-Miller MotorSports (que compete no IMSA).