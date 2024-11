WEC: JOTA anuncia alinhamento para 2025. Jenson Button permanece na equipa

Jenson Button vai continuar a correr com a equipa britânica JOTA Sport no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), à medida que esta transita para o programa de fábrica da Cadillac na próxima temporada. O campeão de F1 de 2009, juntamente com Will Stevens e Norman Nato, irá conduzir um dos dois Cadillac V-Series LMDh Hypercars da Jota na classe de topo Hypercar.

O alinhamento da Cadillac para o WEC inclui Earl Bamber e Alex Lynn, que permanecerá com a marca após dois anos com a Chip Ganassi Racing. Sébastien Bourdais, outro veterano da Ganassi, também se juntará à equipa da Cadillac, passando do seu recente mandato no IMSA SportsCar Championship após a sua carreira na IndyCar.