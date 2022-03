WEC: Josh Pierson é o mais jovem vencedor | AutoSport

Lembram-se do que faziam quando tinham 16 anos? Josh Pierson, com esta idade tratou de vencer a sua primeira corrida no WEC, na categoria LMP2. Com 16 anos, 1 mês e 4 dias de idade na sexta-feira, Pierson subiu ao pódio com Paul di Resta e Oliver Jarvis.

“É muito importante”, disse Pierson à Sportscar365. “Para mim significa muito. A equipa fez um trabalho fantástico. Paul entregou-me o carro e quando ele estava numa boa fase na corrida. Oliver fez o seu trabalho. No geral, penso que fizemos um trabalho fantástico como equipa. Tínhamos um carro fantástico e eu não posso estar mais feliz com a forma como as coisas correram”.

“Do nosso lado, foi uma grande corrida”, disse Pierson. “Paul entregou-me o carro em segundo lugar e a partir daí mantivemo-nos fiéis à estratégia que tínhamos em mente, que era um triplo stint. Foi bastante difícil, especialmente na fase final do último stint nos pneus usados. Senti que estávamos com dificuldades no eixo da frente. Mas no geral o carro estava muito bom e os pneus aguentaram-se durante todo o stint, o que foi ótimo. Do meu lado, penso que é uma ótima maneira de começar o ano e estou realmente ansioso por Spa”.

“A bandeira vermelha teve uma enorme influência na corrida”, disse Jarvis. “Até à primeira bandeira vermelha, construímos uma liderança razoável. Estávamos numa excelente posição. Havia provavelmente apenas dois ou três carros que cabiam em 30 segundos. A bandeira vermelha trouxe os JOTAs e os WRTs de volta ao jogo. Tornou o resto da corrida muito mais difícil. Paul e Josh fizeram um trabalho espantoso durante todo o fim-de-semana. Quanto ao Josh, chegar aqui – com 16 anos de idade – e lidar com a pressão da forma como o fez é espantoso. Não só isso, mas para mostrar a velocidade que ele tem foi realmente impressionante”.