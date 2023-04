WEC, José María López: “Portimão é um traçado desafiante” | AutoSport

Aproxima-se a passos largos a segunda jornada do WEC, com palco no espetacular Autódromo Internacional do Algarve. Portimão recebe os melhores pilotos e máquinas da resistência mundial.

O carrossel algarvio é bem conhecido da maioria das equipas que já testaram no traçado e a Toyota sabe o que preciso para vencer, tendo alcançado o triunfo nas oito horas de Portimão de 2021, com o carro #8 a ficar com o primeiro lugar.

José María López, teve de se contentar com o segundo posto nessa corrida, mas está entusiasmando por regressar ao AIA:

“Estou feliz por correr de novo em Portimão. É um circuito agradável, divertido de pilotar e bastante desafiante. Estamos a começar uma parte da temporada muito preenchida, que será dura para todos enquanto nos preparamos para Le Mans com Portimão, depois Spa, apenas duas semanas mais tarde. Penso que estamos em boa forma; a equipa fez um excelente trabalho em Sebring, por isso vamos para esta corrida à frente dos dois Campeonatos do Mundo e queremos lá ficar. O nosso objetivo é estarmos novamente no primeiro lugar do pódio”.